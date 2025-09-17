MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Freitagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 359,00 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 359,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 359,10 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 362,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.776 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,25 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 249,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 43,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,92 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,04 EUR fest.

