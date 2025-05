MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 344,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 344,80 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 347,90 EUR. Mit einem Wert von 345,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 22.291 Stück.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 3,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,81 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 347,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

