MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag stabil

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 343,80 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 343,80 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 347,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 340,80 EUR nach. Mit einem Wert von 345,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 39.035 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 356,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,55 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 38,69 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 347,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,99 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

