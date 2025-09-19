DAX23.490 -0,6%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.726 +1,1%
So bewegt sich MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag freundlich

22.09.25 12:12 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 361,50 EUR.

MTU Aero Engines AG
362,00 EUR 1,90 EUR 0,53%
Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 368,10 EUR. Bei 360,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 35.573 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 395,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 9,49 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,95 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,92 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 394,44 EUR an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 17,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

