MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 362,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 362,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 362,00 EUR. Bei 360,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.252 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 8,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Mit Abgaben von 31,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,92 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 394,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,04 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

