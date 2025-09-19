MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 360,40 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 368,10 EUR. Bei 360,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.062 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 8,94 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,92 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie in Rot: Fitch bestätigt MTU mit BBB

Investment-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs revidiert auf Neutral

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen