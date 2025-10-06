Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Vormittag Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 558,40 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 09:06 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 558,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 554,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.302 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.
Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. 10,28 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 457,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Abschläge von 18,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 22,01 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 581,50 EUR.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,27 Prozent zurück. Hier wurden 17,53 Mrd. EUR gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.
Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 47,55 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
