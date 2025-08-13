Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 560,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 560,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 560,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.431 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). 9,93 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2024 bei 438,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,67 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 21,75 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 578,25 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025 vorlegen. Am 12.11.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 46,99 EUR je Aktie belaufen.

