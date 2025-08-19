Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag freundlich

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 559,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 559,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 560,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 556,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 40.941 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (615,80 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 457,00 EUR. Abschläge von 18,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 21,75 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 578,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 46,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

