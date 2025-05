Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag höher

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 571,40 EUR zu.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 571,40 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 575,20 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 575,00 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.018 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Mit einem Zuwachs von 7,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 421,70 EUR am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 26,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 21,40 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,00 EUR an.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 46,82 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

