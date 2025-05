Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 572,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 572,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 572,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 570,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.870 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 421,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 35,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2024 mit 20,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 21,40 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 565,00 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,82 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

