Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 553,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 553,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 553,60 EUR. Bei 552,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.286 Stück gehandelt.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,36 Prozent. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 460,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 22,18 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 582,00 EUR an.

Am 08.08.2025 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 15,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,53 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 49,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

