Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag zu
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 554,00 EUR.
Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 554,00 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 555,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 554,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.808 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.
Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 460,80 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 16,82 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 22,18 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 582,00 EUR aus.
Am 08.08.2025 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,94 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 17,53 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,57 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 49,07 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.
