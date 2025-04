Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag freundlich

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 599,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 11:49 Uhr 0,8 Prozent. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 599,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 598,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.605 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,80 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 563,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 46,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

