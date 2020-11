Erholung bei VW dreht auch Porsche SE-Zahlen wieder ins Plus - Aktie freundlich

Nach drei Quartalen verbuchte die Stuttgarter Holding einen Gewinn nach Steuern von 437 Millionen Euro, wie sie am Dienstag mitteilte. Das ist zwar weit entfernt vom Niveau des Vorjahres, als zum gleichen Zeitpunkt 3,52 Milliarden Euro Gewinn verbucht werden konnten. Zur Mitte dieses Jahres hatte die Holding allerdings auch noch mit 329 Millionen Euro im Minus gelegen.

In den Zahlen sind bislang weder die Dividende von VW noch die Zahlung an die eigenen Aktionäre enthalten. Beide Transaktionen fielen in den Oktober und wurden damit nicht mehr im dritten Quartal verbucht. Eine zuverlässige und realistische Prognose zum Gesamtjahr hält der Konzern nach wie vor für nicht möglich. Man erwarte allerdings am Jahresende ein positives Ergebnis, hieß es. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Porsche SE (PSE) hält gut 53 Prozent der Stammaktien von Volkswagen.

Zwar gibt es noch einige weitere Beteiligungen, das Geschäft hängt aber zum allergrößten Teil an der Entwicklung des VW-Konzerns.

Die Aktien der Porsche SE notieren am Vormittag im XETRA-Handel zeitweise 0,38 Prozent höher bei 53,04 Euro.

