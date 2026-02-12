DAX24.930 +0,3%Est505.995 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,59 +0,1%Gold4.997 +1,5%
Nach Umsatzeinbruch: Moderna will 2026 wieder wachsen

13.02.26 13:47 Uhr
CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Ungeachtet eines überraschend starken Schlussquartals hat der US-Pharmakonzern Moderna 2025 einen harschen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen. 2026 sollen die Erlöse nun wieder zulegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In den drei Monaten bis Ende Dezember ging der Umsatz von Moderna zwar bereits nicht mehr so stark zurück, wie von Analysten befürchtet. An der Börse konnte reichte das aber nicht: Die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um zwei Prozent.

Im vergangenen Jahr fielen die Erlöse verglichen mit 2024 um 40 Prozent auf knapp zwei Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro), was Moderna vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach Covid-Impfstoff zurückführt. Allerdings konnte der Konzern seine Kosten nicht im gleichen Tempo zurückfahren. Zudem investierte Moderna in seine Norovirus-Impfung sowie seine Krebsprogramme. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Verlust um gut ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Dollar.

2026 will Moderna den Umsatz um zehn Prozent steigern und die Betriebsausgaben weiter senken. Nachdem das Wachstums- und Gewinntreibende Geschäft mit Covid-Impfstoff mehr und mehr zum Erliegen kommt, setzt der US-Konzern momentan auch darauf, sich geografisch breiter aufzustellen./lew/nas/jha/

