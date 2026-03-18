S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Moderna-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Moderna-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Moderna-Anteile bei 150,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 52,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 65,07 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Moderna belief sich zuletzt auf 20,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Moderna News
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com