S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet

Rentables Moderna-Investment?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Moderna-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Moderna-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Moderna-Anteile bei 150,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 52,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 65,07 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Moderna belief sich zuletzt auf 20,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net