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Rentables Moderna-Investment?

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet

19.03.26 16:00 Uhr
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Moderna-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
45,35 EUR 0,25 EUR 0,54%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Moderna-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Moderna-Anteile bei 150,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 52,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 65,07 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Moderna belief sich zuletzt auf 20,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
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19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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