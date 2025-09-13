DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.147 +0,5%Bitcoin98.513 +0,1%Euro1,1738 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.650 +0,4%
Nagel sieht keinen Handlungsdruck für weitere EZB-Zinssenkungen

12.09.25 18:57 Uhr

DOW JONES--Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht derzeit keine Notwendigkeit für weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). "Es besteht derzeit kein Handlungsdruck, das am Donnerstag bestätigte Zinsniveau erlaubt es uns, die weitere Entwicklung abzuwarten" sagte Nagel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der italienischen Il Sole 24 Ore. Der EZB-Rat hatte am Donnerstag beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu lassen.

"Im August lag die Inflationsrate im Euroraum mit 2,1 Prozent nur minimal über unserem mittelfristig angepeilten Ziel", sagte Nagel weiter. Und nach den neuen Prognosen der EZB-Ökonomen werde sich die Inflation in den kommenden ein, zwei Jahren nahe bei 2 Prozent bewegen. "Wir haben die zweistelligen Inflationsraten vom Herbst 2022 wieder eingefangen", sagte Nagel: "Das war eine bittere Zeit, vor allem für Geringverdiener." Jetzt herrsche Preisstabilität: "Das ist eine gute Nachricht für Verbraucher."

September 12, 2025 12:57 ET (16:57 GMT)