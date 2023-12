NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Index-Performance

Der NASDAQ Composite zeigt am Dienstag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr Gewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 15.054,47 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,238 Prozent höher bei 15.028,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14.992,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 15.065,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15.024,06 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14.250,85 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13.063,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, den Wert von 10.497,86 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 44,94 Prozent zu. 15.069,29 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 10.265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 11,22 Prozent auf 3,37 USD), 3D Systems (+ 6,04 Prozent auf 6,59 USD), Intel (+ 4,73 Prozent auf 50,27 USD), Century Casinos (+ 4,29 Prozent auf 4,86 USD) und Modine Manufacturing (+ 3,58 Prozent auf 60,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Enzon Pharmaceuticals (-12,50 Prozent auf 0,09 USD), Escalon Medical (-3,70 Prozent auf 0,26 USD), Trinity Biotech (-3,68 Prozent auf 0,39 USD), Ultralife Batteries (-2,83 Prozent auf 6,87 USD) und Ebix (-2,51 Prozent auf 1,94 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 5.341.603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,731 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die New York Community Bancorp-Aktie weist mit 2,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net