NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,233 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 1,9 Prozent auf 0,233 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,230 EUR. Bei 0,238 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 4.582.922 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,334 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,428 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,166 EUR am 07.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,651 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 29.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 303,37 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,290 NOK je Aktie aus.

