NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 0,207 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,207 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,203 EUR. Bei 0,216 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 4.739.578 Stück.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,803 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 288,269 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,681 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 4,21 NOK angegeben.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 155,34 Mio. NOK, gegenüber 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59,88 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 16.07.2025 gerechnet. Am 22.07.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht

NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein