Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 106,70 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 106,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 107,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.108 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2024 bei 87,25 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 22,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

