Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt behauptet
Aktie im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit KursVerlusten

27.10.25 12:04 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 104,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
104,60 EUR -0,80 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 104,00 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 103,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 11.525 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,17 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 14,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,619 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,06 EUR aus.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nemetschek-Aktie rot: MWB Research sieht dennoch Gelegenheit

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
