Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,10 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 104,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 105,00 EUR. Mit einem Wert von 104,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 24.544 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 88,90 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.
Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,619 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,06 EUR aus.
Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
