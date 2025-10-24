DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.213 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,63 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Aktienkurs aktuell

Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Freitagnachmittag zu

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
103,40 EUR 0,90 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 104,10 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 105,00 EUR. Mit einem Wert von 104,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 24.544 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 88,90 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,619 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,06 EUR aus.

Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

