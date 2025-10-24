Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 104,30 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 104,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 105,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 104,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.568 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 24,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 88,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 17,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,06 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

