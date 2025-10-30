Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 100,80 EUR.

Mit einem Kurs von 100,80 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 101,20 EUR. Bei 100,30 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,00 EUR. Bisher wurden heute 7.826 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,81 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,619 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,06 EUR an.

Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

