Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 101,40 EUR.
Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 101,40 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,40 EUR nach. Bei 102,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.883 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR. Mit Abgaben von 12,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,619 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,06 EUR.
Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.
Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.
