Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zum Vortag unverändert notierte die Nemetschek SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 103,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 103,00 EUR. Bei 103,90 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 102,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.774 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 25,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,69 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,619 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,03 Mio. EUR – ein Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

