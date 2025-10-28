Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag stärker

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 103,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 103,50 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 103,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.440 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 25,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,11 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,619 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,06 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umsetzen können.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

