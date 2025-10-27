Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nemetschek SE

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 102,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 102,40 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 102,40 EUR. Bei 105,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.789 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 35,25 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,90 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 13,18 Prozent wieder erreichen.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,619 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nemetschek-Aktie rot: MWB Research sieht dennoch Gelegenheit