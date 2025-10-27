Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 104,60 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 104,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 104,40 EUR. Bei 105,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.342 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 32,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 88,90 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,01 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,06 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

