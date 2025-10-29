DAX24.272 ±-0,0%Est505.731 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1642 -0,1%Öl64,60 +0,2%Gold4.022 +2,1%
Fokus auf Aktienkurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag freundlich

29.10.25 12:04 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag freundlich

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 102,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 102,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 103,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.447 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,619 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umsetzen können.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
