Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 101,30 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 101,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 102,00 EUR. Mit einem Wert von 101,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 14.316 Stück.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 36,72 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,619 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 127,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 290,03 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 227,69 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

