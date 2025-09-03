Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1.241,95 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.241,95 USD. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 1.248,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.223,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 148.297 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 7,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 661,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,78 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.253,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,26 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

