DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Netflix im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagabend tiefer

03.10.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagabend tiefer

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 1.152,97 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
981,10 EUR -9,10 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1.152,97 USD abwärts. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.143,42 USD nach. Mit einem Wert von 1.165,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 422.214 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 16,30 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 677,88 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,28 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Experten sehen bei Netflix-Aktie Potenzial

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient

Netflix-Aktie etwas leichter: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen