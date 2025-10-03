Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagabend tiefer

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 1.152,97 USD ab.

Die Netflix-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1.152,97 USD abwärts. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.143,42 USD nach. Mit einem Wert von 1.165,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 422.214 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 16,30 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 677,88 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,28 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

