Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1.156,48 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 1.156,48 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.151,01 USD. Bei 1.165,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 105.783 Netflix-Aktien.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 13,76 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 70,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 26,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

