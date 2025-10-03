Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1.156,48 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 1.156,48 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.151,01 USD. Bei 1.165,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 105.783 Netflix-Aktien.
Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 13,76 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 70,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.
Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 26,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
Experten sehen bei Netflix-Aktie Potenzial
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient
Netflix-Aktie etwas leichter: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Netflix
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.2025
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen