Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 935,48 USD.

Um 15:51 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 935,48 USD nach oben. Bei 937,94 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 920,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 92.969 Netflix-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.064,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,79 Prozent. Bei 542,04 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,06 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.089,17 USD.

Am 21.01.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,83 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 17.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 21.04.2026 dürfte Netflix die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 24,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Hot Stocks heute: Wie nachhaltig ist die Erholung? Trade der Woche: Netflix Long

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Nach Zoll-Schock: So könnte Europa auf die Trump-Zölle reagieren