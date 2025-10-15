DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Blick auf Netflix-Kurs

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochabend in Rot

15.10.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochabend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1.208,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.034,40 EUR -8,40 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1.208,41 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.204,00 USD. Mit einem Wert von 1.213,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 321.272 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 9,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2024 bei 677,88 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,90 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.253,33 USD aus.

Netflix gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 26,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Charlie Hunnam kämpft mit seiner Serienmörder-Rolle - Netflix-Aktie freundlich

In eigener Sache

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

