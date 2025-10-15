Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Netflix

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 1.207,63 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1.207,63 USD ab. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.206,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.213,01 USD. Bisher wurden heute 80.718 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,04 Prozent. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 20.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,39 USD je Netflix-Aktie.

