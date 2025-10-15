DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
So entwickelt sich Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

15.10.25 16:08 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 1.207,63 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.046,20 EUR 3,40 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1.207,63 USD ab. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.206,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.213,01 USD. Bisher wurden heute 80.718 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,04 Prozent. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 20.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,39 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Charlie Hunnam kämpft mit seiner Serienmörder-Rolle - Netflix-Aktie freundlich

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Netflix

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen