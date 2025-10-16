Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1.183,68 USD ab.

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 1.183,68 USD abwärts. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.181,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.212,15 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 494.025 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.340,93 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 13,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 677,88 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 74,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 26,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

