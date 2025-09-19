DAX23.474 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.687 +0,3%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
So entwickelt sich Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Nachmittag ausgebremst

22.09.25 16:11 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1.223,63 USD.

Die Netflix-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1.223,63 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.219,00 USD nach. Bei 1.221,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 88.685 Netflix-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.340,93 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,59 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 677,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Mit Abgaben von 44,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.253,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 26,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
