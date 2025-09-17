Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zieht am Freitagnachmittag an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 1.213,00 USD zu.

Die Netflix-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1.213,00 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1.218,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.218,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 621.841 Stück.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 9,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2024 (677,88 USD). Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 44,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

