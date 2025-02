Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Verlusten

Netflix im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 977,71 USD.

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 977,71 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 976,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 989,64 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 115.567 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 1.064,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 542,04 USD ab. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 80,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.012,14 USD.

Am 21.01.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 8,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 24,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

