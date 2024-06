Neutral für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach UBS AG-Analyse

Analyse im Fokus

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Die Auslieferungsziele des Flugzeugbauers seien vermutlich gar nicht in Gefahr, würden aber zunehmend infrage gestellt, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu schwachen Mai-Zahlen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:00 Uhr bei 146,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 9,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via Frankfurt auf 5 Airbus SE (ex EADS)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Anteilsschein um 6,7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

