NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Dienstagabend fester

NIO im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,44 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 6,44 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 6,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 9.195.137 NIO-Aktien.

Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,73 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,99 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 03.06.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 09.09.2026.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,669 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

