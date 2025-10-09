NIO Aktie News: NIO tendiert am Abend schwächer

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 4,9 Prozent auf 7,47 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,9 Prozent auf 7,47 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 7,46 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 5.373.924 Stück.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 7,30 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,48 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 19.11.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

