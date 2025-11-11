NIO Aktie News: NIO am Abend mit Abschlägen

So bewegt sich NIO

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 6,67 USD nach.

Die NIO-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 6,67 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 6,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,96 USD. Zuletzt wurden via New York 5.396.781 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 20,18 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,10 Prozent gesteigert.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,066 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

