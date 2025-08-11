DAX24.040 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,9%Dow44.434 +1,0%Nas21.578 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
NIO Aktie News: NIO fällt am Dienstagnachmittag tief

12.08.25 16:09 Uhr
NIO Aktie News: NIO fällt am Dienstagnachmittag tief

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 4,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
3,90 EUR -0,34 EUR -8,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 6,2 Prozent auf 4,61 USD nach. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 4,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,74 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.711.264 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Mit einem Kursverlust von 34,31 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 03.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NIO am 04.09.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,707 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen

Xiaomi-Aktie mit Rekordhoch - BYD & Co. zittern vor neuer Konkurrenz

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

