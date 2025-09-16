NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 7,27 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,6 Prozent auf 7,27 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 7,28 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,23 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.511.416 Stück gehandelt.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,09 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 58,39 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,35 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 19.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,172 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

