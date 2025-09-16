NIO Aktie News: NIO reagiert am Abend positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 7,28 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 20:08 Uhr 3,7 Prozent. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,32 USD. Bei 7,23 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 9.412.563 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 4,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 140,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,63 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,172 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

